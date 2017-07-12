Diğer
Kategoriler

105 yaşında sokakta kalan Mestan dede yardım eli bekliyor

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki Mestan Ölmez, kiracısı tarafından evden atılınca sokakta yaşamaya başladı. Asırlık adam Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım elini uzatmasını istedi.

105 yaşında sokakta kalan Mestan dede yardım eli bekliyor

12 Temmuz 2017 09:00

Gökçe Mahallesi'nde yaşayan Mestan Ölmez, adeta soyadını yaşatıyor. 1912 yılında dünyaya gelen Ölmez, 105 yaşına rağmen yıllara meydan okuyor. Asırlık çınar Mestan Ölmez’i kiracı olarak yaşadığı binanın sahibi evden attı. 2 evlilik yapmasına rağmen çocuk sahibi olamayan yaşlı adam çaresiz bir şekilde Gökçe Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıktaki Akçapınar Mahallesi'nde yaşayan manevi kızı Akınser Ünsal’ın yanına sığındı. Ancak kanser hastası Ünsal da bakamayacak durumda olduğu için yaşlı adam sokakta kaldı. Köylüler durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne anlattı. Belediye yaşlı adamı huzurevine yerleştirmek istedi ama Mestan Ölmez, ‘ben köyümden ayrılmam ölürsem burada öleyim’ diyerek huzurevine yerleşmeyi kabul etmedi.

Geceyi sokakta kahve ve market önlerinde yatarak geçiren Mestan Ölmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, kendisine yardım elini uzatmasını istedi. Ölmez şöyle konuştu:
"Ben 105 yaşına geldim. 3 yıldır Gökçe Mahallesi'nde oturuyorum. Kaldığım evi tapu sahibiyle ortak yaptık. Ancak beni istemediler evde kapı dışarı ettiler. Beni huzurevine götürmek istediler ama ben istemiyorum. Ben burada yaşamak istiyorum. Benim kabrim her şeyim hazır. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum buradan, 'ben sokakta kaldım, kimsem de yok. Bana yardımcı olun.'"

Mestan Ölmez’in komşusu Serdar Kostik ise , “Mestan amca 105 yaşına gelmiş. Ailesi yok. Bu amcaya bir an önce yardım edilmesi lazım. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızdan yardım istiyoruz. Bu yaşlı adamın bir an önce mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor” diye konuştu.
105 yaşındaki Mestan Ölmez, 7 yıl önce mezar taşını yaptırıp kabristana dikerek ölümü beklediğini söyledi. 

Vural Efecik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!