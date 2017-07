105 yaşında sokakta kalan Mestan dede yardım eli bekliyor

Gökçe Mahallesi'nde yaşayan Mestan Ölmez, adeta soyadını yaşatıyor. 1912 yılında dünyaya gelen Ölmez, 105 yaşına rağmen yıllara meydan okuyor. Asırlık çınar Mestan Ölmez’i kiracı olarak yaşadığı binanın sahibi evden attı. 2 evlilik yapmasına rağmen çocuk sahibi olamayan yaşlı adam çaresiz bir şekilde Gökçe Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıktaki Akçapınar Mahallesi'nde yaşayan manevi kızı Akınser Ünsal’ın yanına sığındı. Ancak kanser hastası Ünsal da bakamayacak durumda olduğu için yaşlı adam sokakta kaldı. Köylüler durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne anlattı. Belediye yaşlı adamı huzurevine yerleştirmek istedi ama Mestan Ölmez, ‘ben köyümden ayrılmam ölürsem burada öleyim’ diyerek huzurevine yerleşmeyi kabul etmedi.



Geceyi sokakta kahve ve market önlerinde yatarak geçiren Mestan Ölmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, kendisine yardım elini uzatmasını istedi. Ölmez şöyle konuştu:

"Ben 105 yaşına geldim. 3 yıldır Gökçe Mahallesi'nde oturuyorum. Kaldığım evi tapu sahibiyle ortak yaptık. Ancak beni istemediler evde kapı dışarı ettiler. Beni huzurevine götürmek istediler ama ben istemiyorum. Ben burada yaşamak istiyorum. Benim kabrim her şeyim hazır. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum buradan, 'ben sokakta kaldım, kimsem de yok. Bana yardımcı olun.'"



Mestan Ölmez’in komşusu Serdar Kostik ise , “Mestan amca 105 yaşına gelmiş. Ailesi yok. Bu amcaya bir an önce yardım edilmesi lazım. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızdan yardım istiyoruz. Bu yaşlı adamın bir an önce mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor” diye konuştu.

105 yaşındaki Mestan Ölmez, 7 yıl önce mezar taşını yaptırıp kabristana dikerek ölümü beklediğini söyledi.

Vural Efecik