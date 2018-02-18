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105 yaşındaki nineden Mehmetçiğe 11 küçükbaş hayvan

Kahramanmaraşlı 105 yaşındaki Zeynep Bekereci, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik için 11 küçükbaş hayvanı askeri yetkililere teslim etti.

105 yaşındaki nineden Mehmetçiğe 11 küçükbaş hayvan

18 Şubat 2018 17:18

Afrin operasyonuna destek vermek için Kahramanmaraş’in Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesinden yola çıkan 200 araçlık konvoy Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesinde yaşayan 105 yaşındaki Zeynep Bekereci, yakınlarıyla beraber Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelerek Mehmetçiğe destek vermek için 11 hayvanını askeri yetkililere teslim etti. Zeynep nine, “Allah’ım askerleri korusun, Allah yardım etsin askerlerimize, 11 küçük baş hayvan getirdim” dedi.
Türk bayrakları ile “şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı dövizler taşıyan Kahramanmaraşlılar, “Reis bizi Afrin’a götür”, “Şehit ölmez vatan bölünmez” sloganları atarak tekbir getirdiler. Şehitler için dualar okundu. 

Mehmet Ali Dağ-Lider Olgun
 

 

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