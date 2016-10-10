Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında yaptığı uygulama sırasında şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı. Polisler, uygulama noktasında yaptığı incelemede bir otomobilde bulunan kişilerin, kontrolü geriden gelen başka bir araca bildirdiğini fark etti. Daha sonra uygulama noktasına gelen ikinci araçta eğitimli köpekle yapılan aramada 106 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, her iki otomobilde bulunan Ramazan A., Halil K., Ekrem D., Bozan Y. ve Mehmet Ali Ş.'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 5 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan adliyeye sevk edildi.