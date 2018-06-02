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108 yaşındaki ninenin Cumhurbaşkanı sevgisi

Beylikdüzü’nde yaşayan 108 yaşındaki Asiye Nine’nin tek arzusu ölmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı canlı olarak görmek.

108 yaşındaki ninenin Cumhurbaşkanı sevgisi

02 Haziran 2018 10:28
108 yaşındaki ninenin Cumhurbaşkanı sevgisi - Tıkla İzle

108 yaşındaki Asiye Nine’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi görenli hem şaşırtıyor hem duygulandırıyor. Beylikdüzü’nde çocukları ve torunları ile birlikte yaşayan Asiye Nine tek arzusunun ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek olduğunu söylüyor. Asiye Nine, birkaç kez Erdoğan'ı görmeye gittiğini onlarda ise başarılı olmadığını ifade ediyor. Asiye nine, "Annesinin babasının mezarına gittim. Büyük mezarlıktı torunum götürdü. Ama Erdoğan'ı görmeye çok hevesim var" dedi.  

Murat Delice
 

 

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