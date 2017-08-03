109 kilo ağırlığında doğan buzağı görenleri şaşırttı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Hacıkayalar Mahallesinde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Bayram Parçaoğlu’na ait inek, sancılandı. Bunun üzerine işletme sahibi Bayram Parçaoğlu, Çakıroğulları Veteriner Kliğini Sahibi Veteriner Hekim Birol Yürük’ü arayarak sancılanan inek hakkında detaylı bilgiler verdi. Seydiler ilçesine gelerek sancılanan ineği muayene eden Veteriner Hekim Birol Yürük, buzağının iri ve çok büyük olduğunu belirleyerek yaşanabilecek zorlu doğuma karşı anne ve buzağının hayati tehlikesini en aza indirgemek için sezaryen operasyonu yapılmasına karar verdi.

Lokal anestezi sonucunda sezaryenle sağlıklı bir şekilde buzağının doğumunu gerçekleştiren Veteriner Yürük, buzağının 109 kilo ağırlığında dünyaya geldiğini belirleyince şaşkınlığını gizleyemedi. Black Angus ırkı canlı buzağı ile anne ineği muayene eden Veteriner Hekim Yürük, her ikisinin de sağlıklı olduğunu kaydetti.

Veteriner Hekim Birol Yürük, ameliyatın buzağının çok iri olmasından dolayı baya güç geçtiğini belirterek, “Ancak anne ve buzağının sağlıklı olması yorgunluğumuzu unutturdu. Normal bir doğumda buzağının ancak ortalama 25-70 kilogram arasında olabilir. 109 kilo ağırlığında canlı bir buzağı ile ilk defa meslek hayatında karşılaştım. 3’üncü doğumunu yapan inek ve 109 kilo ağırlığında doğan buzağının sağlık durumu gayet iyi. Ameliyat sonrası kontrollerimizi rutin olarak yapacağız. Hayvanlar sağlıklı oldukça insanlarda mutlu oluyor, buda benim mesleğe olan ilgimi attırıyor” dedi.

“5 aylık buzağı ile aynı ağırlıkta”

5 aylık bir buzağı ile kıyaslandığınızda aynı ağırlıkta ve aynı büyüklükte olduğunu rahatlıkla görebileceğinizi söyleyen Veteriner Hekim Yürük, şunları kaydetti: “Normalde 5 aylık bir buzağı bu kilolarda oluyor. Yani ortalama 100-120 kilo ağırlığında 5 aylık buzağı oluyor. Ama bu buzağının doğumunda 109 kilo olması literatürün çok fazla üzerinde yer aldı. Bu şekilde kilolu olmasının sebeplerinden bir tanesi özellikle annenin gebeliğinin 1/3’ünde bakılması, beslenmesi ve ayrıca hormonsal şartlar etkili oluyor. Buzağının ırkı Black Angus ırkı canlı buzağı oluyor. Normalde bu buzağılar bu kadar kilolu olmuyor ama bu sefer biraz istisnai bir durum oldu. Özellikle operasyonun başarılı geçmesi anne ineğinde buzağının da sağlıklı olması bizi sevindirdi”

Yürük, erkek buzağının bir yıl sonraki canlı ağırlık hedefinin de 500 kilo olduğunu açıkladı.

“Hayatımda hiç bu kadar büyük bir buzağı görmedim”

İşletme sahibi Bayram Parçacıoğlu da, ilk defa köylerinde sezaryen ameliyatı yapıldığını ve böyle bir durumla şimdiye kadar hiç karşılaşmadıklarını belirterek, 109 kilo ağırlığında buzağının doğmasından dolayı da büyük hayret ve şaşkınlık içerisinde olduğunu kaydetti.

Bu büyüklükte ve bu şekilde bir buzağılarının olmasını kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Parçacıoğlu, “Hocamızın sayesinde hem ineğim sağlıklı hem de buzağımız sağlıklı doğdu. Buzağımızın ölmesini bekliyorduk. Sağlıklı doğunca bizde adına umut koyduk. Bu buzağı bizlere umut oldu. Hocamızın da bunda büyük emekleri var. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yılda bir tane buzağılarının olduğunu ve bu buzağılara bakıp büyüterek geçimlerini sağladıklarını anlatan Parçacıoğlu, şöyle devam etti: “Bizim tek umudumuz bu inek. Biz, bunlardan geçimimizi sağlıyoruz. Hocamız, bizlere bir yaşam suyu verdi. Bizler için bu buzağı yaşam suyu oldu, bizde adına bu yüzden umut koyduk. Hocamız hiç olmayacak bir şeyi başardı. Buzağının 109 kilo doğması çok şaşırtıcı bir şey. 50 yaşındayım, şimdiye kadar ne duydum ne de gördüm. Çok şaşkınım”

Vedat Yunus İkizoğlu