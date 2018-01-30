10,9 milyon TL değerinde bonzai ele geçti

Edinilen bilgiye göre, önceki gün ilçe girişindeki uygulamada durdurulan bir kiralık araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 900 bin TL olan toplam 21 kilo 828 gram ağırlığında sentetik kannabinoid (bonzai) tespit edildi. 2 çocuğuyla birlikte araçta olan sürücü Engin A. ile yanındaki eşi N.A. gözaltına alınarak Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Kolilerin içindeki uyuşturuculara da el konulması sonrası sorgularının ardından adliyeye sevk edilen çiftten Engin A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Murat Çelik

