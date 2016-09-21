Festival kapsamında el sanatları sergileri, spor şenlikleri, yöresel yemek yarışması, ünlü şeflerle fıstıklı tatlar atölyeleri Le Gordon Blue Mutfak Okulu ile Gastro show düzenlenecek. 23 Eylül Cuma günü saat 17.00’da Fıstık Park’ta festival kortejiyle başlayacak festivalin ilk gününde sanatçı İhsan Güvenç konser verecek.

24 Eylül Cumartesi günü sanatçı Ferhat Göçer’in katılacağı festivalin son gününde ise (25 Eylül Pazar günü) sanatçı Latif Doğan’ın katılımıyla toplu nikah kıyılacak. Nikahlar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kıyılacak. Öte yandan festivalde, Pendik, Silifke, Ankara, Rize ve Balıkesir halk oyunları ekipleri gösteri yapacak.

Geleneksel sanatlar şöleni

Bu arada 10.Uluslararası Antepfıstığı Kültür Ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenecek, “Geleneksel Sanatlar Şöleni” sergisinde Gaziantep’in yanı sıra Konya, Şanlıurfa, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Denizli, Avanos, Trabzon, Çankırı, Denizli, Bartın, Tokat Nevşehir ve Amasya kendi yörelerine ait ürünleri sergileyecek. Sergi 23-24 Eylül tarihleri arasında Festival Park’ta gerçekleşecek.