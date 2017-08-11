11 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

Sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakasında ve Çorlu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yer yer sisli ve puslu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40