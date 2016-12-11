Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde görülecek olan yağışların Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimler ile Trakya'da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 9
İstanbul: Az bulutlu ve açık 15
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15
Adana: Az bulutlu ve açık 18
Antalya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13
Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11