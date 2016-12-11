Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde görülecek olan yağışların Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimler ile Trakya'da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 9

İstanbul: Az bulutlu ve açık 15

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15

Adana: Az bulutlu ve açık 18

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11