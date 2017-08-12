11 aylık Sümeyye’nin yaşı küçük derdi büyük

Yaklaşık bir ay önce evlerinde ateşi çıkan ve karnı şişen küçük kızı, ailesi Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanenin Çocuk Acil Servisinde tedavi altına alınan bebeğe birçok kez tahlil yapılmasına rağmen neden karnının şiştiği henüz anlaşılamadı. Küçük çocuğun babası Sadi Özay, kızlarının rahatsızlığı hakkında, “Yaklaşık 1 aydır kızım hastanede tedavi görüyor. Doktorlarımız karnının neden şiştiğini anlamış değiller. Kızımı Nefroloji bölümüde gördü. Doktorlar kızınızın yüzde 70 böbrek yetmezliği riski var dediler. Şuan karnının neden şiştiği konusunda araştırmalar devam ediyor. Evladımızın bir an önce iyileşmesi için Allah’a dua ediyoruz” dedi.

