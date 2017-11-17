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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün acı günü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün vefat eden amcası Mahmut Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün acı günü

17 Kasım 2017 13:44
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün acı günü - Tıkla İzle

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün amcası Mahmut Gül, 76 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Mahmut Gül'ün cenazesi, Cuma namazını müteakip Cami Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Namaz öncesinde cami avlusuna gelen Abdullah Gül, taziyeleri kabul etti. Gül ayrıca, kılınan cenaze namazının ardından bir süre amcasının tabutunu taşıdı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Ali Göç - Turan Bulut 

 

 

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