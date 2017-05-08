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11 dakikada 4 sarı, 2 kırmızı kart

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından ağır yara alarak döndü. Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel'in 7 dakikada 2 sarı kart, Josef de Souza'nın da 2 dakikada 2 sarı kart görerek oyundan atılması Antalyaspor maçı öncesinde Advocaat'ı düşündürüyor.

11 dakikada 4 sarı, 2 kırmızı kart

08 Mayıs 2017 11:31

Beşiktaş deplasmanında son dakikada 1 puanı kurtaran Fenerbahçe, 2 önemli yıldızını kaybetti. 81. dakikada sarı kart gören Martin Skrtel, 7 dakika sonra Quaresma'ya yaptığı faule ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Skrtel'in oyundan atılmasının ardından 90. dakikada sarı kart gören Josef de Souza, bu karttan tam 2 dakika sonra Oğuzhan'a yaptığı sert faulle 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertli ekibin 2 önemli ismi, 11 dakikada gördükleri kartlarla oyundan atıldı ve Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş karşısında ilk yarıda ön libero oynayan ancak devre arasında yerini Salih Uçan'a bırakan Roman Neustadter, Rizespor mücadelesinde olduğu gibi Antalyaspor maçında da savunmada forma giyecek. 

Bozhan Memiş
 

Etiketler: antalyaspor, fenerbahçe


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