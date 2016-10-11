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11 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Denizli, Burdur, Adana ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 Ekim 2016 yurtta hava durumu

11 Ekim 2016 07:47

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Ege kıyılarında güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 23

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, akşam saatlerinde il geneli aralıklı sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 27

Konya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 25

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29 

Etiketler: 11 Ekim 2016 yurtta hava durumu, sağanak yağış


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