Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Ege kıyılarında güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 23
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, akşam saatlerinde il geneli aralıklı sağanak yağışlı 25
Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 27
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 27
Konya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 25
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Erzurum: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29