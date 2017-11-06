11 foreks sitesi kapanıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye'deki foreks işlemlerini Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandıran Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeye devam ediyor. Kuruldan geçtiğimiz Cuma yayınlanan haftalık bültende, internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.
Site isimleri de şöyle sıralandı;
"fbs-trk.com
trk-fbs.com
fbs-tr.com
klasfx6.com
klasfx7.com
klasfx8.com
amarkets3.com
amarkets.com
limitforex.com
limitfx.com
foreksticari.com