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11 foreks sitesi kapanıyor

Sermaye Piyasası Kurulu, forekste faaliyet gösteren 11 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlattı.

11 foreks sitesi kapanıyor

06 Kasım 2017 09:06

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye'deki foreks işlemlerini Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandıran Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeye devam ediyor. Kuruldan geçtiğimiz Cuma yayınlanan haftalık bültende, internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Site isimleri de şöyle sıralandı;

"fbs-trk.com

trk-fbs.com

fbs-tr.com

klasfx6.com

klasfx7.com

klasfx8.com

amarkets3.com

amarkets.com

limitforex.com

limitfx.com

foreksticari.com

Etiketler: foreks

 

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