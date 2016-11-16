Terör örgütü PKK mensupları, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde bombalı aracı infilak ettirmiş, patlamada 2’si polis 11 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Habibe Aydın da, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde ailesi tarafından tüm organlarının bağışlandığı açıklanan Aydın’ın cenazesi, akşam saatlerinde Yeniköy Mezarlığı’na getirildi. Burada cenaze namazının ardından Aydın’ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aydın’ın ölümü ile birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Aydın Yorat