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11 günlük yaşam savaşını kaybeden Habibe toprağa verildi

Diyarbakır’da 4 Kasım’da terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı saldırıda ağır yaralanan Habibe Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Aydın’ın cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

11 günlük yaşam savaşını kaybeden Habibe toprağa verildi

16 Kasım 2016 18:43

Terör örgütü PKK mensupları, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde bombalı aracı infilak ettirmiş, patlamada 2’si polis 11 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Habibe Aydın da, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde ailesi tarafından tüm organlarının bağışlandığı açıklanan Aydın’ın cenazesi, akşam saatlerinde Yeniköy Mezarlığı’na getirildi. Burada cenaze namazının ardından Aydın’ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aydın’ın ölümü ile birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. 

Aydın Yorat

Etiketler: 4 Kasım, diyarbakır, Habibe Aydın toprağa verildi, Terör örgütü PKK


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