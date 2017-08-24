11 haftalık gebelik ve 11 haftalık bebek ile ilgili doktorlar bilgi veriyor

Hamilelikte 11. Hafta hem anne hem de bebek için önemli değişikliklerin meydana geldiği bir haftadır. Gebelik 11. haftadan itibaren oldukça hızlı gelişir. Örneğin 11 haftalık gebelikte bebeğin organlarının gelişiminin hemen hemen tamamlandığını söyleyebiliriz. Bebeğinizin el ve ayak parmakları birbirinden ayrılmaya başlar, böbreklerde idrar üretimi başlar, koku alma, tat alma, görme ve işitme duyuları gelişir, beyin hızla büyür. Eller, parmaklar ve topuklar ayrılır. Saç ve tırnaklar uzamaya başlar. Bebeğin kromozomal değerlendirilmesi için ense kalınlığı ve erken tarama testleri bu haftadan 13. haftanın sonuna kadar yapılmalıdır. Hamilelikte 11. Haftada görülen değişimleri Kadın Doğum Uzmanı doktorlar şöyle anlatıyor;