Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı Kastamonu, Adana, Muş, Bingöl, Çankırı, Ankara, Mardin, Düzce, Amasya, Zonguldak ve Kars illeri olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar Kastamonu’da 7, Adana’da 1, Bingöl’de 1, Ankara’da 2, Düzce’de 1, Mardin’de 1, Zonguldak’ta 1, Kars’ta 1 ve Amasya’da 1 olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla 2 kişi serbest bırakılırken, 3 kişinin ise firar ettiği öğrenildi. Ayrıca firarda olan şüphelilerin yakalanması için Kastamonu başta olmak üzere diğer illerde de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Vedat Yunus İkizoğlu