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11 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

11 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

11 Kasım 2017 09:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
Samsun: Parçalı bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı çok bulutlu 9
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19 

 

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Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

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