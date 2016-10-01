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11 kişilik katiplik kadrosuna 220 aday

Bursa adliyesine alınacak 11 kişilik memur kadrosu için 220 kişi imtihana girdi.

11 kişilik katiplik kadrosuna 220 aday

01 Ekim 2016 11:12

Bursa merkez adliyesinde görev yapmak üzere alınacak 11 kişilik devlet memurluğu kadrosu için toplam 220 kişi sınava girmeye hak kazandı. Sabah saatlerinden itibaren soluğu adliyede alan katip adayları, hızlı yazabilmek için birbirleriyle yarıştı. Hayli heyecanlı oldukları görülen adaylar, 3 dakikada 90 kelime yazabilmek için çalıştı. Sınav, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin gözetiminde yapıldı. 3 dakikada hatasız en az 90 kelime yazan katip adayları mülakata girmeye hak kazanacak.

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: Zabıt Katipliği


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