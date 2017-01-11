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11 Ocak 2017 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

11 Ocak 2017 yurtta hava durumu

11 Ocak 2017 09:13

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı 5
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 10
Bursa: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 9
Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 8 

Etiketler: kar, Meteoroloji


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