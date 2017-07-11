11 Temmuz 2017 günü yurtta hava durumu nasıl? Bugün İstanbul'da hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40