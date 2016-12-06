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11 yaşındaki çocuk biriktirdiği dolarlarını TL’ye çevirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 11 yaşındaki öğrenci yaklaşık 4-5 yılda okul ve bayram harçlıklarından biriktirdiği Dolarlarını döviz bürosuna gelerek TL’ye çevirdi.

11 yaşındaki çocuk biriktirdiği dolarlarını TLye çevirdi

06 Aralık 2016 14:13
11 yaşındaki çocuk biriktirdiği dolarlarını TL’ye çevirdi - Tıkla İzle

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Cumhuriyet Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Arda Yağız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine yaklaşık 4-5 yılda okul ve bayram harçlıklarından biriktirdiği 1050 Dolarını TL’ye çevirdi. İlçede faaliyet gösteren döviz bürosuna gelerek Dolarlarını bozduran Yağız “11 Yaşındayım ve 5. Sınıfa gidiyorum. Bayramlarda ve okul harçlıklarından biriktirdiğim bu paraları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü ile Türkiye ekonomisine katkısı olsun diye dolardan Türk Lirası’na çevirmeye karar verdim. 1050 dolarım vardı, onları TL’ye çevirdim” dedi.

“Vatandaşlar Cumhurbaşkanımızın çağrısına duyarlı”
Döviz bürosuna gelen çok sayıda vatandaş ise Dolar ve Euro’larını bozduruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine son 3-4 gündür yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Döviz Bürosu Sahibi İlhan Yazıcıoğlu, vatandaşların konuya duyarlılık gösterdiklerini ifade etti. Yazıcıoğlu konuşmasında şunları söyledi; “Dövizin aşırı artışı sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine duyarlı vatandaşlarımız son 3-4 gün içerisinde birikimlerini TL’ye yada altına dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyuyor şu anda. İnşallah bu çağrılar gerekli mercilerde amacına ulaşır.”

“Böyle güzel yetişen gençlik bizleri de yarınlar için umutlandırıyor”
11 Yaşındaki Arda Yağız’ın duyarlılığına da değinen Yazıcıoğlu, şimdiye kadar bu kadar yüksek bir meblağda Dolar bozduran olmadığını ancak gençlerinde bu konuda çok duyarlı olduğunu gördüklerini dile getirdi. Arda Yağız’ın bu duyarlılığına teşekkür eden Yazıcıoğlu “Genç arkadaşlarımız anne ve babaları ile geliyor, dövizlerini TL’ye çeviriyorlar. Ufak tefekte olsa birikimlerini TL’ye çeviriyorlar. Bu genç arkadaşımıza, kendisini yetiştiren anne, baba ve ebeveynlerine de teşekkür ediyorum. Böyle güzel yetişen bir kuşak bizleri de yarınlar için umutlandırıyor” dedi.

Vatandaşların Dolarlarını TL’ye ve altına dönüştürmesi döviz büroları ile kuyumcularda yoğunluğa neden oluyor.

VEDAT KILIÇ 

Etiketler: Arda Yağız, Cumhuriyet Ortaokulu, doviz bozdurma


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