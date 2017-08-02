11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz Pazar günü Havut Mahallesi’nde bahçe içerisinde D. A. (51), 11 yaşındaki H.T.’ye cinsel istismarda bulundu. Daha sonra D.A. izini kaybettirdi. Polis ekipleri her yerde D.A.’yı ararken, bugün polis merkezi şahsın evine geldiği ihbarını aldı. Polis ekipleri D.A.’nın evini kontrol ettiğinde evin kapalı olduğunu görmesi üzerine, eşine haber verildi. Evlerine gelen eşi S.A. evin içeriden sürgüyle kapalı olduğunu fark etti.

Bunun üzerine polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiğinde, kendisini karnından bıçaklamış bir şekilde D.A.’yı buldu. Polisleri karşısında gören D.A. bıçağı boğazına dayadı. Polis ekiplerinin uzun uğraşı sonucu D.A.’nın elinden bıçak alındı. Daha sonra D.A. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Zanlının durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, D.A’nın polis ekiplerinin kendisini yakalayacağını öğrenmesi üzerine canına kıymaya kalktığı ileri sürüldü.

Süleyman Cenk İdaye

