Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

Adana’da, 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 51 yaşındaki D.A. yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı. D.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

02 Ağustos 2017 23:32

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz Pazar günü Havut Mahallesi’nde bahçe içerisinde D. A. (51), 11 yaşındaki H.T.’ye cinsel istismarda bulundu. Daha sonra D.A. izini kaybettirdi. Polis ekipleri her yerde D.A.’yı ararken, bugün polis merkezi şahsın evine geldiği ihbarını aldı. Polis ekipleri D.A.’nın evini kontrol ettiğinde evin kapalı olduğunu görmesi üzerine, eşine haber verildi. Evlerine gelen eşi S.A. evin içeriden sürgüyle kapalı olduğunu fark etti.

Bunun üzerine polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiğinde, kendisini karnından bıçaklamış bir şekilde D.A.’yı buldu. Polisleri karşısında gören D.A. bıçağı boğazına dayadı. Polis ekiplerinin uzun uğraşı sonucu D.A.’nın elinden bıçak alındı. Daha sonra D.A. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Zanlının durumun ağır olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, D.A’nın polis ekiplerinin kendisini yakalayacağını öğrenmesi üzerine canına kıymaya kalktığı ileri sürüldü. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, cinsel istismar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!