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11 yaşındaki Umut, bir yılda 665 kitap okudu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ikamet eden 11 yaşındaki Umut Şahin, bir yılda 665 kitap okudu. Kitap okumayı çok sevdiğini belirten Umut, yarıyıl tatilinin büyük bölümünü kütüphanede geçiriyor.

11 yaşındaki Umut, bir yılda 665 kitap okudu

26 Ocak 2017 10:26
11 yaşındaki Umut, bir yılda 665 kitap okudu - Tıkla İzle

Ergani ilçesinde yaşayan Cumhuriyet İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Umut Şahin bir yılda 665 kitap okudu. Şahin, halk kütüphanelerinin kullandığı Kütüphane Otomasyon Sistemi (KOHA) verilerine göre çocuk kategorisinde ilçede en çok kitap okuyan çocuk oldu. Yarıyıl tatili olmasına rağmen zamanının çoğunu kütüphanede geçiren Şahin, anne ve babasının kendisi için yaptıklarına karşılık ileride iyi bir meslek sahibi olarak onları gururlandırmak istiyor.

“Bir kitabı 15-20 dakikada bitiriyorum”
Kütüphaneye her gün geldiğini ve bir kitabı ortalama 15-20 dakika içerisinde bitirdiğini ifade eden Şahin, “Bazen kitap okuyorum, bazen de bilgisayarda ders çalışıyorum. Bazen de yeni yapılan parka gidip orada kitap okuyorum. Okuduğum kitapların bazıları 64, bazıları 56, bazıları da 100 sayfa. Arkadaşlarım dışarıda oyun oynarken ben kitap okumayı tercih ediyorum. Bizi okul olarak kütüphaneye getirmişlerdi. Üye olduk. Üye olduktan sonra kitap almaya başladım. Annem babam kitapları sesli okumamı istediler. Sonra sürekli okumaya başladım. Ondan sonra da birinci oldum” dedi.

“Daha iyi anlamaya başladım”
Takdir belgesi aldığını kaydeden Şahin, “Not ortalamam 88. Kitap okumaya başlamadan önce okuduklarımı fazla anlayamıyordum. Ağabeyim bana anlatıyordu. Kitap okumaya başladıktan sonra daha iyi anlamaya başladım. Anne ve babamın benim için gösterdikleri çabaya karşılık, iyi bir meslek sahibi olarak onları gururlandırmak istiyorum. Arkadaşlarıma tavsiyem, her zaman kitap okusunlar. Başarının kilidi her zaman kitap okumakla açılır. Bu sözü de bir kitapta okumuştum” diye konuştu. 


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