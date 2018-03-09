Diğer
Kategoriler

11 yıl sonra yakalandı

Samsun'da 11 yıldır 6 suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şahıs polis tarafından yakalandı.

11 yıl sonra yakalandı

09 Mart 2018 15:07

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulama sırasında mühür bozma, yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçları olmak üzere hakkında 6 suçtan yakalama müzekkeresi bulunan ve 11 yıldır aranan Ş.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında toplam 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 3 bin 500 lira da para cezasının bulunduğu öğrenilen Ş.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.D. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.  

Muhammer Ay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç