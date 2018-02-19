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11 yıllık firarı jandarma noktaladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, sahte kimlikle kiraladığı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli 16 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkınca cezaevine konuldu.

11 yıllık firarı jandarma noktaladı

19 Şubat 2018 11:32

Edinilen bilgiye göre; Nazilli’nin İsabeyli Mahallesinde yaşayan Tayfun Kökten, evini kiracı olarak tutan ve kendisini Şener Çetin olarak tanıtan kiracısının gecikme sebebiyle evinden çıkması yönünde ikaz ettiğini, şahsın evinden çıktığı ancak elektrik ve suyu kaçak kullandığı, yaklaşık 2500 TL’lik borcu ödemediği, evdeki ütüyü çalıp eşyalara zarar verdiğini iddia ederek Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Yapılan araştırmada aslında Şener Çetin olmadığı tespit edilen H.Ç’nin Nazilli ilçe merkezde yaşadığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yalanan H.Ç’nin yapılan parmak izi araştırmasında 12 suçtan arandığı ve 11 yıldır kaçak olduğu tespit edildi. Hakkında 15 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nazilli Kapalı Cezaevine konuldu.

Mehmet Barlas
 

 

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