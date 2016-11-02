Olay, Sakarya TEM otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisi içerisindeki ünlü bir giyim firmasının indirim çadırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, indirim çadırında sürekli ürün eksildiğini ve eksik olan ürünlerin toplamının 110 bin TL değerinde olduğunu fark eden mağaza yetkilileri, kameraları incelediklerinde 2 kişinin giydikleri ürünlerle ödeme yapmadan çıktıklarını belirlediler. Durumun bildirilmesi üzerine araştırma yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin olay yerinden ayrıldıkları aracı belirleyerek takibe aldılar. Sakarya’dan İstanbul istikametine giden 34 R 0648 plakalı otomobili takibe başlayan polis ekipleri, Kocaeli sınırına geldiklerinde Kocaeli Emniyeti’nden yardım istediler. Bunun üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Suçu Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Sakarya polisleri ile birlikte aracın peşine düştüler. Kocaeli TEM otoyolu Gültepe mevkiinde bulunan dinlenme tesisleri yakınında trafiği durduran ekipler, 110 bin TL’lik giysi çalan zanlıların bulunduğu otomobili durdurarak içerisindeki iki kişiyi araçtan indirdiler. Araçta inceleme yapan ekipler, bagaj kısmında aynı indirim çadırından çalındığı tahmin edilen giysiler buldular.

Hırsızların suç dosyaları hayli kabarık

Polis, araçtan indirilen E.G.'nin (35) başka bir suçtan araması olduğunu, Z.S.’nin (47) ise benzer hırsızlık suçlarından 15’ten fazla kaydı bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Sakarya polisine teslim edildi.

Gürcan Yılmaz

KOCAELİ