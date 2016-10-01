Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları ziyaret eden Ak Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda ve Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi’nde bulunan 110 yaşındaki Hüseyin ve 103 yaşındaki Rahime Sayıner çiftini ziyaret etti.

9 yıldır komşuları Osman ve Pakize Tatar çifti tarafından bakımları üstlenen yaşlı çiftin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi ve her ismi anıldığında yaptıkları dualar katılımcıları duygulandırdı.

Açıklamalarda bulunan Ak Parti İl Başkanı Soğanda, yaşlı çifte Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdiklerini belirterek, “Malumuz olduğu üzere bugün dünya yaşlılar günüdür. Bu yaşlılar bizim annelerimiz babalarımız ve atalarımızdırlar. Bunlar ve bunların emsalleri bizlere bu vatanı bıraktılar. Aslında bir gün değil her gün yaşlılarımızın yanında ve emrinde olmalıyız. Bu çerçevede bizim hükümetlerimiz döneminde dezavantajlı gruplar ve özellikle de yaşlılarımıza yönelik birçok çalışama yapıldı. Evde bakımdan tutun birçok yenilik getirildi. Fakat burada beni duygulandıran Rahime nene ile Hüseyin dedenin evlatları yok. Burada Van’ın kadirşinaslığını gösteren bir tablo var. O da bir bacımız bu yaşlı çift akrabaları olmadığı halde 9 yıldan bu yana bunların bakımlarını yapıyor” dedi.

“Van havası insanı dinç tutuyor”

Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe ise Van’ın ekolojik ve coğrafi şartlarının sağlık açısından önemine değinerek, “Bunlar bölge insanının hakikatten ne kadar uzun ömürlü olabileceklerini ve bu ömürlerinin ihtiyarlık dönemlerinde bile hem şuur, hem beden hem de zihin olarak çok sağlıklı olabileceklerini göstermektedir. Van denizi, Van toprağı hakikatten insanlarımızı çok daha dinç tutuyor” dedi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi anıldığında dua ediyorlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve her ismi anıldığında dua ettiğini ifade eden 103 yaşındaki Rahime Sayıner, “Allah’a emanet olsunlar onlara dua ediyoruz. Kazasız, belasız olsunlar, Biz onlara Allah onları her tarafta muhafaza etsin. Sizler de bana evlattan ötesiniz” dedi.

“O beni sevdi ben de onu sevdim”

Hüseyin dede ile köyde evlerinin yan yana olduğunu ve severek evlendiklerini anlatan Rahime Nene, “Dedenle aynı köydeydik, evlerimizin duvarları bitişikti. O zaman o beni sevdi ben de onu sevdim. Evlendik. 80 seneden fazladır evliyiz” diye konuştu.

Kendilerine bakan komşu Pakize Tatar’a da dua eden Rahime Nene, “Allah onun da canına sağlık versin bizler iki yaşlıyız. O geliyor. Bizlere bakıyor. İhtiyaçlarımız karşılıyor. Evimize bakıyor” diye konuştu.

"Vefakar komşu 9 yıldır akrabası olmadığı yaşlı çifte bakıyor"

9 yıldır yaşlı çifte bakan vefakâr komşu Pakize Tatar ise 3 çocuk annesi olduğunu belirterek, “Akraba dereceliğimiz yok. Ben yaklaşık 9 yıldır bu eve gelin geldim. Üst katta kayınvalidem oturuyor. Onların vasıtasıyla tanıdım. Allah rızası için ben bakıyorum. İhtiyaçlarını karşılamak zor olmuyor. Bana bazen hiç ihtiyaçları olmuyor. Üç ayda bir maaşlarını alıyorlar. Ben çaylarını demlerim yemeklerini yaparım elimden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyorum. Eşim evlerinin boyasını yapar çocuklarım bunlarla büyüdüler dede ve nene diyorlar. Nene de çocuklarıma bakıyor ayağında sallıyor ninni söylüyor çocuklarım da onlara çok düşkündürler. Onlar bizden razı biz de onlardan razıyız” diye konuştu.

Buradaki ziyaretlerinin ardından heyet İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan 113 yaşındaki Ömer Elpe ve Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde bulunan 116 yaşındaki Şirin İlter neneyi ziyaret ettiler.

Ziyarette Ak Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Yaşlılar Komisyonu Başkanı Ayten Dere, Ak Parti Yönetimi ve Tuşba Belediyesi yöneticileri katıldı.

Murat Dalgın

