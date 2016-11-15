Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Mahmut Çetinkaya, görevli olarak gittiği Salıpazarı ilçesi Karadere Mahallesi’nde tesadüfen karşılaştığı 110 yaşındaki Hasan Aslan’ın anılarını dinledi. 98 torun sahibi Hasan Aslan, Kıdemli Başçavuş Mahmut Çetinkaya’ya çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. Hasan Aslan askerlere yakın ilgi gösterirken yaşamı boyunca 2 evlilik yaptığını ve iki eşinden 5 çocuğu ve 98 torunu olduğunu belirtti.

Hasan Aslan, Atatürk dönemlerini çocukluğunda çok iyi hatırladığını belirtti. Mahallelerine her asker geldiğinde kucaklayıp sohbet etmekten hoşlandığını ve askerlere yakın ilgi gösterdiğini dile getirerek, 15 Temmuz olayların da asker üniforması giymiş eşkıya-teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki hainler olduğunu ve gerekli cezaların almaları gerektiğini belirterek Türk halkının eskisinden daha fazla askerine sahip çıması gerektiğini dile getirdi.

Anılarını anlatan Hasan Aslan artık yaşlandığını, ikinci eşini de kaybettiğini ve yalnız kaldığı için en küçük kızının yanında kaldığını dile getirdi.

Erol Şeker

SAMSUN (