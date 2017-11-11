11.11.2017 günü saat 11:11'de 11 bin 11 adet ardıç fidanı dikildi

Bilecik Belediyesi tarafından 11 Kasım Bilecikliler Günü dolayısıyla organize edilen "11 bin 111 ağaç dikimi projesi" kapsamında kentin çeşitli noktalarında saat 11:11'de 11 bin 11 adet ardıç fidanı dikildi. Bilecik Belediye Başkanı ve eşi Fatma Yağcı birçok noktada dikilen ağaçlardan nokta Olarak “Kayı Boyu Anıtı” tercih etti. Bilecik Belediyesi tarafından, tarihi izler taşıması ve şehrin görüntüsüne yenilik kazandırılması amacıyla Bilecik-İstanbul çevre yoluna yapılan Kayı Boyu Anıtı'na eşiyle birlikte gelen Başkan Yağcı burada çevreciler ve çocuklarla birlikte saat 11:11'de ağaç dikti.

Ağaç dikimi, sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Başkan Yağcı, bugünün Bilecikliler Günü olduğunu söyledi. Bilecik deyince durup düşünmek lazım olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Yağcı sözlerine şöyle devam etti;

"Bilecik rastgele bir toprak parçasının adı değildir. Bilecik birlik, beraberlik ve kardeşlik hamurunun karıldığı yerin adıdır. Bilecik sevgi, hoşgörü tohumlarının yeşerdiği mekanın adıdır. Biz Bilecikliler olarak şehrimizle şehrimizin geçmişiyle gurur duyuyoruz geleceğe umutla bakıyoruz. Bugün de şu saatte 11.11.2017 saat 11’i 11 geçiyor ve biz 11:11’i her yılın ayın 11’inci aynın 11’ini Bilecikliler günü olarak kutluyoruz. Bugün atalarımızdan bize yadigar kalan Kayı boyu anıtının önünde gerçekten bu gururu tüm hemşehrilerimizle, hemşehrilerim adına yaşıyorum. Ve bugünü simgelize etmek adına bu Kayı boyu anıtına Bilecik’imizin Dirilişin ve Kurtuluşun simgesi olan Kayı boyu anıtı çevresine 11 bin 111 tane ardıç fidanı dikerek bugünü arkadaşlarımızla Belediyemiz ve tüm hemşehrilerimiz ile birlikte taçlandırmak istedik. Arzumuz hedefimiz daha nice böyle özel ve güzel günleri geçmişiyle öğünen geleceğe emin adımlarla yürüyen bir marka şehri olarak Bilecik ve Bilecikliler olarak kutlamayı çok arzu ediyoruz" dedi.

Cem Kaan Toka