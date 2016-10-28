Diyarbakır 112 Acil Komuta Merkezi, Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Musul kentinin güneyindeki Mişrak Kükürt Fabrikası’nı ateşe vermesi nedeniyle Türkiye’ye gelen zehirli gazların insan sağlığını tehdit ettiği ve asit yağmurlarına neden olacağı iddiası nedeniyle tüm ekiplerini anonsla uyardı. Anonsta, "Sağlık Bakanlığı ile görüşülüp tedbir alınması istenildi. Asit yağmurları ile ilgili konu bakanlığa intikal ettirilip, eldiven ve maske takılması, asit yağmuruna maruz kalındığında komuta merkezine haber verilmesi gerektiği önemle duyurulur" denildi.