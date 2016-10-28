Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 112 Acil Komuta Merkezi’nden asit yağmuruyla ilgili yeni anons

112 Acil Komuta Merkezi’nden asit yağmuruyla ilgili yeni anons

Diyarbakır 112 Acil Komuta Merkezi, Musul üzerinden gelen zehirli gazların insan sağlığını tehdit ettiği ve asit yağmurlarına sebep olabileceği iddiası nedeniyle tüm ekiplerine anons geçti.

112 Acil Komuta Merkezinden asit yağmuruyla ilgili yeni anons

28 Ekim 2016 10:54
112 Acil Komuta Merkezi’nden asit yağmuruyla ilgili yeni anons - Tıkla İzle

Diyarbakır 112 Acil Komuta Merkezi, Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Musul kentinin güneyindeki Mişrak Kükürt Fabrikası’nı ateşe vermesi nedeniyle Türkiye’ye gelen zehirli gazların insan sağlığını tehdit ettiği ve asit yağmurlarına neden olacağı iddiası nedeniyle tüm ekiplerini anonsla uyardı. Anonsta, "Sağlık Bakanlığı ile görüşülüp tedbir alınması istenildi. Asit yağmurları ile ilgili konu bakanlığa intikal ettirilip, eldiven ve maske takılması, asit yağmuruna maruz kalındığında komuta merkezine haber verilmesi gerektiği önemle duyurulur" denildi. 

Etiketler: asit yağmuru, Diyarbakır 112 Acil Komuta Merkezi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!