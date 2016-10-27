Diyarbakır 112 Acil Komuta Merkezi, Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Musul kentinin güneyindeki Mişrak Kükürt Fabrikası’nı ateşe vermesi nedeniyle Türkiye’ye gelen zehirli gazların insan sağlığını tehdit ettiği ve asit yağmurlarına neden olacağı iddiası nedeniyle tüm ekiplerini anonsla uyardı. “Tüm arkadaşların dikkatine” diye başlayan anonsta, vakaya giden ekiplerin tüm ekipmanlarını üzerinde bulundurmaları ve ekipmansız müdahale etmemesi uyarısında bulunularak, özellikle solunum sıkıntısı çeken vakalara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Anonsta ekiplerden görev haricinde dışarı çıkmamaları da istendi.

Mehmet Pişkin

