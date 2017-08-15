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112 ambulansının yol çilesi

Antalya'da hasta taşıyan bir 112 ambulansına yol vermeyen otobüs, ambulanstaki görevliler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

112 ambulansının yol çilesi

15 Ağustos 2017 15:38
112 ambulansının yol çilesi - Tıkla İzle

Olay bugün Antalya-Manavgat karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat'tan havale geçiren 1 yaşındaki bebeği Manavgat Devlet Hastanesinden alıp Antalya'da özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıkan 112 acil servis ambulansı Serik girişinde bir tur otobüsünün arkasında adeta mahsur kaldı. Yolun solundan devam eden ve arkasından gelen ambulansın siren seslerine aldırmayan otobüs, uzun bir süre ambulansa yol vermedi.

Ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde otobüsün sol şeritten ilerlemesi ve siren sesleri dikkat çekerken otobüs dakikalar sonra ambulansın geçişine izin verdi. 

Etiketler: ambulans, antalya


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