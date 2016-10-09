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112 çalışanları 'Arka Sokaklar' ekibinden özür bekliyor

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Arka Sokaklar dizisindeki oyuncuların 'ambulans geç kaldı' ifadesi fedakarca çalışan 112 personelini rencide etmiştir. Hatayı yapan senaristin 112 camiasından özür dileyerek, hatasını düzeltmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

112 çalışanları Arka Sokaklar ekibinden özür bekliyor

09 Ekim 2016 12:34

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, özel bir televizyon kanalında yayınlanan Arka Sokaklar dizisindeki "Ambulans geç kaldı" ifadesinin 112 çalışanlarını rencide ettiğini söyledi. "Dizide senaryo gereği geç kaldı ibareleri defalarca söylenmiş ve ambulansların sürekli geç kaldığı izlenimini verilmiştir" diyen Başkan Özdemir, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hızla tırmandığı günümüzde ambulans ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili toplumda yanlış bir algının oluşmasına sebep olacak ifadelerin kullanılması 112 çalışanlarına karşı toplumda güven ve itibar kaybına yol açabilecek ve hedef gösterilmesine neden olacaktır. Ülkemizde ambulanslar kent genelinde 10 dakikada, kırsalda ise 30 dakika içerisinde yaralı ve hastaya ulaşmaktadır. Bölgeye en yakın ambulans görevde ise onun yerine bölgeye en yakın ekip ya da ekiplerin olay yerine sevki gerçekleştirilir" dedi.

"Senaristler eğitim almalı"
Acil hastalara en kısa sürede ulaşarak müdahale etmek ve gerektiğinde hastaların bir sağlık kuruluşuna naklini gerçekleştirmek için yoğun çaba gösteren ambulans ekiplerinin olay yerine ulaşmasında trafik yoğunluğu, trafikteki diğer araç sürücülerinin duyarlılığı, gereksiz kullanımı, yol ve hava şartları gibi birçok çevre faktörünün de etkisi olduğunu anlatan Özdemir, şunları söyledi: "Dizide bu yanlışın yapılması senaristin bu işi bilmemesi, reyting uğruna bir bir camiayı hedef aldırması ve toplumsal itibarı zedelemesine sebep olacağından kabul edilir bir tarafı yoktur. Dizilerde bu yanlışların yapılmaması adına senaristlerin bu konularda eğitim aldırmaları konusunda yasal zorunluluklar getirilmesi gerekmektedir. Radyo Televizyon Üst Kurulu bu tip yanlışları yapan dizi, senarist, oyuncular ve kanal hakkında gerekli cezai yaptırımı da uygulaması gerekmektedir. Bu anlamda dizideki yanlışın düzeltilmesi bakımından bundan sonraki çekilecek bölümlerde 112'nin geç kalmadığı, geç kalıyorsa sebeplerini konu alan bir bölüme yer verilmesini, hatayı yapan senaristin 112 camiasından özür dileyerek hatasını düzeltmesini tavsiye ediyoruz." 

Etiketler: 112, 112 çalışanları, arka sokaklaar, Ekrem Özdemir


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