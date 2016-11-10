Edinilen bilgiye göre, Tokat Devlet Hastanesinden aldığı yüksek ateş (hipertermi) hastası bebeği Tokat Havalimanında bekleyen ambulans uçağa götüren Mücahit Erkan Tuna’nın kullandığı ambulans Dimes Kavşağı’nda Abdullah Çakmak idaresindeki okul servisi ile çarpıştı. Kazada içinde öğrenci bulunmayan servis çarpışmanın etkisi ile devrilerek yan yatarken, ön tarafından hasar meydana gelen ambulansta bulunan bebek kazayı yara alamadan atlattı.

Olay yerine çağrılan başka bir ambulansla havalimanına gönderilen bebek, ambulans uçakla Ankara Koru Hastanesine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan servis ve ambulans sürücüsü ile sağlık görevlileri Tokat Devlet Hastanesinde tedavi edildi.