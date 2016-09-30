Dr. Yavuz Akbulut, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Tekirdağ’da 112 acil servis istasyonlarına gelen asılsız çağrıların azalmasının vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin sayısında artış sağladığını belirtti. 2013 yılında Mart ayında göreve başladığını, göreve başladığı zamanlarda Tekirdağ’da 112 istasyon sayısının 16, ambulans sayısının da 27 olduğunu belirten Akbulut, “Tekirdağ nüfusunun her yıl hemen hemen 20 bin 30 bin arttığını düşünerek, hızlı bir şekilde bakanlığımızla koordinasyona geçerek istasyon sayılarımız arttırmayı talep ettik. Bakanlığımızdaki yöneticilerimiz de bizim bu belge, bilgilerimizle desteklediğimiz bu verileri hemen değerlendirip 112 istasyon sayımızı yükseltmemiz doğrultusundaki talebimizi uygun gördüler, hemen istasyon sayılarımız arttırmaya başladık. Önce yirmilere, yirmi beşlere, şimdide 32 olan istasyon sayımız oldu. Bunun yanında personel sayımızla ilgili gerçekten bakanlığımız ciddi destek verdi. Son 6 ay hariç ciddi manada personel desteği gördük” dedi.

“Ambulans sayımız 27’den 54’e çıktı”

Dr. Yavuz Akbulut, Tekirdağ’da ambulans sayısının 2013 yılında 27 adet iken, bu gün 54 adet aktif kullanılan ambulansın bulunduğunu belirterek, “Bunun yanında Allah göstermesin bir kış durumunda 2 tane paletli ambulansımız var. İki tane 4x4 normal ambulansımız var. Bir tane de yoğun bakım donanımına sahip, ventilatörüyle, donanımlarıyla, bir yoğun bakım obez ambulansımız var. Bunlarla Tekirdağ’ımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabi hizmet vermeye çalışırken, insanların acil durumda, trafik kazasında veya yakınların acil bir durumunda ulaştıkları 112 hattımız var. Bu 112 hattımızda 2013 yılında 4 tane çağrı karşılayıcımız, bir tane doktorumuzla hizmet vermeye çalışıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada 7 tane çağrı karşılayıcımız bir tane de doktorumuzla hemen hemen onda da yüzde yüze yakın bir artışımızı sağladık. Eskiden trafik kazalarına, bir ambulansla hizmet verirken, elhamdulillah 2 ya da 3 ambulansla hizmet veriyoruz. En azından ulaşım ve yaralılara müdahaleyi hızlandırdık” diye konuştu.

“Yol çalışmaları nedeniyle, şehir içi vakalarına ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz”

Bazen, vakalara geç kalınabildiğini ifade eden Dr Yavuz Akbulut, “Belediyenin son iki yıldır yaptığı bu yol çalışmaları nedeniyle, şehir içi vakalarına ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Diğer vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların aynısını biz ambulans olarak ta yaşıyoruz. İnşallah bu yol çalışmaları bittiğinde vatandaşlarımız daha hızlı hizmet etmeye çalışacağımıza inanıyorum. 5 dakika içerisinde, çağrı bize geldi, değerlendirildi ve vaka istasyonumuz verildiği an itibariyle ambulansımız yola çıktığı andan itibaren biz ambulanslarımızın takibini yapıyoruz. Olay yerine gittiği ana kadar her türlü hem ses kaydı, hem hareket kaydına kadar bütün hareketli kayıt yapan bir sistemimiz var. Onun için ambulans geç geldi ithamlarına karşı anında biz inceleme başlatıyoruz. Bu incelemeler neticesinde şunu gördük, bizim ambulanslarımızın 5 dakikalık bir sürece bizim personelimizden kaynaklanan bir gecikme olmadığını, aksine zaman zaman yoldan kaynaklanan sıkıntılar yaşadığımız, buna rağmen de 5 dakika içersinde şehir içi vakalara yetiştiğimiz, şehir dışında mahallelerden gelen taleplere de resmi olarak bakanlığımızın belirlediği süre olan yarım saat gibi bir süre de ulaşımımız görülüyor. Şehir içinde bu gün yüzde 93-95 seviyesindeyken, şehir dışı vakalarda yüzde 97-99’lara çıkıyoruz. Bu zaman zaman medyada yapılan ambulans geç geldi ithamlarının haksız olduğu delilini biz incelemelerimizde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“112 olarak medyaya teşekkür ediyoruz”

Dr. Yavuz Akbulut, Medya tarafından, 112 hizmetlerine yardımcı olunması konusunda yapılan bilgilendirici haberlerin çok olumlu sonuçlar verdiğini aktardı. Dr. Yavuz Akbulut, “Medyanın pozitif olarak vatandaşı bilgilendirmesine teşekkür ediyoruz, pozitif olarak gerçekten bizim vakalarımıza ulaşmamızda, vatandaşlarımızın yol vermeye çalışması, ondan sonra 112’nin gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesi, acil durumlarda nasıl bir hareket yapılmasıyla ilgili sağolsun bizim medyada verdiğimiz haberlerle halkımıza ulaşmamızı ve bilinçlendirmemizi sağlıyorlar. Bunun dışında medyanın pozitif etkisinin delili olarak da, 2013 yılında bizim bir yıllık çağrı sayımız 1 milyon 240 binken, 2014 yılında bu sayımız 1 milyon 217 bine, 2015 yılında bu sayı 1 milyon 160 bine düştü bu sene de 1 milyon yüz bin gibi bir çağrı bekliyoruz tahminen. Bu şu anlama geliyor, halkımıza güzel bir şekilde çalışma sistemimizi anlatırsak, sağolsun halkımızın bize destek verdiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızdan, hizmetlerimize yardımcı olmalarını istiyoruz”

Tekirdağ’da yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet edildiğini kaydeden Dr. Yavuz Akbulut, “Bu nüfusa yönelik sağlık hizmeti altyapısında bakanlığımız ve valiliğimizin de desteği ile ciddi bir altyapı hazırlığı yaptık. Meydanında desteği ile halkımızın bizim iş ve hizmetlerimizde yardımcı olmasını istiyoruz. Amacımız bizi çağrı ile arayan vatandaşlarımızın, yakınlarına, akrabalarına ve kendilerine sağlık hizmeti sunmak ve biz bu hizmeti sunarken herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bu hizmeti yaparken sadece istediğimiz, trafikte ambulanslarımıza yol verilmesi, çağrı merkezimiz arandığında da kendi yakınları için arayan başka insanların canlarının yanmaması adına gereksiz meşguliyet sebebi olmaması, telefonları özellikle küçük çocukların ellerine vermeyerek anne, babaların bize yardımcı olmasını talep ediyoruz” diye konuştu.