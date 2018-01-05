112’nin asılsız ihbarlarla başı dertte

112 Komuta Kontrol Merkezine gelen asılsız ihbarlarla ilgili bilgi veren Samsun 112 Acil Servis Başhekimi Dr. Ali Yılmaz, "Asılsız ihbarlar hiçbir zaman bitmedi. Sürekli artarak devam ediyor. Bir asılsız ihbar demek o ambulansa ulaşma ihtiyacı olan bir kişiye engel olmak demektir. Kalp krizi geçiren bir kişi aradığında başka bir bölgedeki kişi o ambulansı işlettiği için, ambulansımız bambaşka bir yere gidiyor ve o kalp krizi geçiren kişi bu kişiler yüzünden beklemek zorunda kalıyor. Yani asılsız olarak ihbar yapan kişilerin vicdanen bunu düşünmesi lazım. Bizim Komuta Kontrol Merkezimize günde 8 bin adet çağrı düşüyor. Bunların yaklaşık 3 bini asılsız ihbardır. Genellikle asılsız ihbarlarda, bizlere ‘Telefon çekiyor mu çekmiyor mu?’ diye sormak için aradım diyenler bile var. Hatta bunun da ötesinde bazıları arayıp dalga geçiyor. ‘Canım sıkıldı arayacak kimsem yok, sizi aradım’ diyenler bile oluyor. Bakanlığımız bu asılsız ihbar üzerinde kamu spotları yayınlamıştı. Biz vatandaşlarımızdan ellerini vicdanlarına koymalarını istiyoruz. Asılsız ihbarlarla çağrı merkezlerimizi meşgul etmesinler” dedi.

Şahin Binici – Erdi Demür

