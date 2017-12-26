112’ye gelen çağrılar pes dedirtti

Denizli 112 Acil Sağlık Merkezi, kapılarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açtı. 2017 yılında alınan ihbarları ve asılsız ihbarları değerlendirilen Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, 112 acil sağlık merkezine gelen en garip ihbarları anlattı. Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde hizmet veren Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi, 2017 yılında 80 bin çağrı aldı. İl genelinde 32 Acil Sağlık İstasyonu, 400 personel, 106 ambulansla hizmet vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen merkez personeli, asılsız ve ilginç ihbarlar nedeniyle oldukça zorluk yaşıyor.

"Canım sıkıldı deyip arıyorlar"

İlginç ve gereksiz çağrılar yüzünden önemli vakalara ulaşmaya engel olunduğunu belirten 112 Acil Sorumlu Doktoru Deniz Yatağan, "112’ye gelen acil çağrıların yarısı gereksiz çağrı olarak bize aktarılıyor. Bu gereksiz çağrılardan yarısı da asılsız ihbar oluyor. Tabi çok ilginç ihbarlarımız da var, örneğin geçenlerde bir vatandaş aradı. ‘İneğim ateşlendi, gelin ateş düşürücü yapın’ diye aradı. Sevgilisinden ayrılan, erkek arkadaşından ayrılan vatandaşlarımız arıyor, ‘hastalandım ne yapabilirim, konuşmak istiyorum’ diyerek arıyorlar. Gelen çağrıların yarısı gereksiz çağrı. Acil vakalara ulaşmamızı engelleyen çağrılar, çok vaktimizi alıyor. Mesela aynı bölgeden gerçek acil çağrı aldığımızda, ona ulaşmamız uzun sürüyor, ya da başka bölgeden ekip geldiği için uzun sürüyor" dedi.

"'Canım sıkıldı, sohbet etmek istiyorum’ diyen arıyor"

Gün boyu gelen çağrılardan birçoğunun gereksiz çağrılardan oluştuğunu belirten Denizli 112 Acil Servis Başhekimi Esma Katı, "Buna benzer geçenlerde bir vatandaş aradı. ‘İneğim hastalandı, ateşi çıktı, gelip ateş düşürücü yapar mısınız?’ diye aradılar. Tabi biz bu konuda gerekli cevabımızı verdik. Ya da özellikle gençlerimiz, ‘kendimi kötü hissediyorum’ deyip, sağlık birimine aktarıldıktan sonra ‘moralim çok bozuk’, ‘benimle konuşur musunuz’, ‘canım sıkılıyor’ gibi aramalar oluyor. Ya da bunun gibi sistemi ve telefonu meşgul edip, gerçek acil çağrılara ulaşmamıza engel olan birçok vakamız oluyor. O yüzden vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Denizli’deki 112 Acil Servisi hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, il genelindeki 112 Acil Servis bünyesinde 400 personelin görev yaptığını, 1 adet kar paletli ambulans, 1 adet 4 yaralıyı taşıma kapasiteli ambulans, 1 adet yoğun bakım ve obez ambulans ile 2 adet motosikletli ambulans olmak üzere toplamda 106 ambulansla hizmet verildiğini söyledi.

Günlük gelen 780 çağrının yüzde 50’sinin 112 Acil Servisi ilgilendirmeyen çağrılardan oluştuğunu belirten Öztürk, "Bildiğiniz gibi, çağrılar alındıktan sonra burada sağlık, jandarma, emniyet, itfaiye diye dağıtılıyor. Ancak 2017 yılı içerisinde gelen çağrıların yüzde 50’si burayı ilgilendirmeyen çağrılar olduğunu görüyoruz. Bu da aslında telefonun ne kadar lüzumsuz yere meşgul edildiğini gösteriyor. Özellikle, ‘telefonumu yeni aldım, deniyorum.’ ‘Denedim, 112 gerçekten bu kadar hızlı cevap veriyor mu?’ diye arayan vaka sayısı çok fazla. Ancak unutmayalım ki, belki de çok acil bir vakaya engel olarak, oyalamış olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Yıllık ortalama 80 bin vaka nakli olmuş"

Denizli’de 2017 yılında gelen acil vaka verilerini paylaşan Öztürk, "2017 yılına baktığınız zaman 80 bin vaka taşıması olmuş. Bunlar hem acil, hem de nakil vakaları. Tabi burada acil çağrı merkezinin görevi de, en acil şekilde olay yerine giderek, çok hızlı bir şekilde ambulansı oraya ulaştırmak. Ambulansla birlikte, en hızlı ve güvenli bir şekilde hastanın naklini sağlamaktır. Burada hem acil çağrı merkezinin lüzumsuz oyalanmaması gibi önemli bir konu var, hem de trafikte ambulansa yol verilmesi gibi önemli bir konu var. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan beklentimiz, son derece duyarlı olmak" dedi.

Sağlık Bakanlığının acil vakalara ulaşma konusunda zaman dilimi hakkında da bilgi veren Öztürk, "İl içerisinde en geç 10 dakikanın altında acil vakaya ulaşmayı hedefliyoruz ki, Denizli olarak 4 dakika 15 saniyede ulaşıyoruz. Çok iyi bir düzeydeyiz. Kırsal kesimde de en geç 30 dakika içerisinde bir vakaya ulaşmamız bekleniyor. Denizli olarak biz 10 dakika içerisinde ulaşıyoruz. O anlamda da çok iyiyiz" şeklinde konuştu.

"Yabancı dildeki çağrılara 5 dilde hizmet"

Turistlerden gelen çağrılara yönelik de konuşan Öztürk, "Sağlık Bakanlığının kurduğu bir sistem var. Yabancı uyruklu birisi aradığı zaman, telekonferans yöntemiyle 5 dilde Sağlık Bakanlığı ile hemen irtibata geçiyoruz. Telekonferans yöntemiyle, arkadaşlarımız hemen çağrıyı yönlendiriyor ve yardımcı oluyoruz" dedi.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun

