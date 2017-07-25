113 göçmenin bulunduğu tekne batmak üzereyken kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer'e bağlı Kumluova Mahallesi Özden Çayı mevkisinde bir motor yatın su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbarını alan Fethiye 65 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye hareket etti. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 20 metrelik “Fan-Fin” adlı motor yatta 34’ü çocuk 19’u kadın 113 Suriyeli göçmen olduğunu belirledi. Aşırı yük nedeniyle su alarak batmak üzere olan motor yatta bulunan Suriyeli göçmenler Sahil Güvenlik botuna bindirilerek, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi. Burada ekipler tarafından meyve suyu ve kek ikram edilen 113 Suriyeli, sağlık kontrolünden geçirildi. Suriyeli kaçakların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. Kaptanın ise motor yatın su alması nedeniyle botla kaçtığı kaydedildi.

Murat Yalçın