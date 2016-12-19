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11.5 milyon kişiye sicil affı müjdesi

Türkiye ticaretinde beyaz bir sayfa açmayı hedefleyen sicil affı ile 11.5 milyon kişi ile 2.3 milyon şirket kara listeden çıkacak. Bunun için kişilerin ve şirketlerin 6 ay içinde borçlarını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekiyor.

11.5 milyon kişiye sicil affı müjdesi

19 Aralık 2016 09:19

Meclis’e geçtiğimiz cuma günü sunulan torba yasada yer alan sicil affı, 11 milyon 561 bin 202 kişi ve 2 milyon 331 bin 460 şirketin sicillerini sıfırlama imkanı getirecek. Kişi ve şirketlere, kullandırılan kredilerden dolayı da bankalara veya finans kuruluşlarına herhangi bir hukuki cezai sorumluluk yüklenemeyecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın rakamlarına göre düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, 12 Aralık 2016 itibariyle halen ödenmemiş çeki olan 566 bin 116 kişi, 31 Ekim itibarıyla kredi kartı nedeniyle yasal takip borcu bulunan 2 milyon 233 bin 188 kişi sicil affından yararlanabilecek. Aynı şekilde 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle tüketici kredileri ve diğer bireysel kredilerden yasal takip borcu bulunan 1 milyon 729 bin 846 kişi ve yine 31 Ekim itibariyle ticari kredilerden yasal takip borcu bulunan 533 bin 379 şahıs şirketi ve 99 bin 928 sermaye şirketi de kapsama girecek. Bu kişilerin ve şirketlerin 6 ay içinde borçlarını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerecek. Bu şartı yerine getirirlerse, bankaların kara listesinden çıkabilecek.

1.5 MİLYON ŞAHIS ŞİRKETİ

Ayrıca kara listeye giren ancak borcunu daha önceden ödemiş bulunan kişiler de, aftan yararlanacak. Bu nitelikte bulunan karşılıksız çek borçlusu 198 bin 434 kişi, bireysel kredi kartı müşterisi olan 3 milyon 975 bin 423 kişi, tüketici kredisi ve diğer bireysel kredi müşterisi 2 milyon 858 bin 195 kişi, ticari nitelikli kredisi kullanan 1 milyon 573 bin 758 şahıs şirketi ile 122 bin 394 sermaye şirketi de doğrudan düzenleme kapsamına girecek. Bu kişiler ve şirketler için herhangi bir ön koşul söz konusu olmadan, sicil temizleme işlemi gerçekleştirilecek.

ESNAF BEKLİYOR

Sicil affını özellikle esnaf yoğun bir şekilde talep ediyordu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonominin çarklarının dönmesi için etkin bir sicil affı gerekiyor. Çünkü bankalar esnafa sicillerine göre kredi veriyor. Atılan bu adım ekonominin çarklarını hareketlendirecek. Can suyu kredisi çok önemli” demişti. Kredi kartı veya bireysel kredilerini ödeyememiş veya takibe düştükten sonra ödemiş yurttaşların, kara listeye bağlı olarak 5 yıllık süreçte kredi işlemlerinin olumsuz etkilenmesi nedeniyle de, sicil affı önem taşıyor.

KAYITLAR RİSK MERKEZİ’NDE

DAHA önce Merkez Bankası tarafından tutulan mali sicil bilgileri, 2011 yılında çıkarılan kanunla Bankalar Birliği bünyesindeki Risk Merkezi’ne devredildi. Buna göre kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgileri bu merkezde toplanıyor ve söz konusu bilgiler bu kuruluşlarla, gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle paylaşılıyor. Kişilerin onay vermeleri koşuluyla, risk bilgileri özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişilerle de paylaşılabiliyor. 

Turan Yılmaz - Hacer Boyacıoğlu / Hürriyet gazetesi


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