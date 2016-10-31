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116 yıllık tarihi binanın restorasyonu tamamlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aslına uygun olarak restore edilen 116 yıllık Tarihi Hamanlar Evi'nin açılışı yapılarak, geleneksel ürünlerin sergilenmesi için bayanların hizmetine sunuldu.

116 yıllık tarihi binanın restorasyonu tamamlandı

31 Ekim 2016 16:26

İlçenin Hasan Çelebi mahallesinde bulunan ve halk arasında Hamanlar Evi olarak bilinen 116 yıllık tarihi binadaki restore çalışmasını tamamlayan Siverek Belediyesi, restorasyon çalışmasının Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğiyle yapıldığı belirtildi. Belediye Başkanı Resul Yılmaz yaptığı açılış konuşmasında ilçe tarihine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Tarihi yapılar şehrimizin gözü ve hafızasıdır. Bunlara sahip çıkmak temel görevlerimiz arasındadır. İlçemizde koruma altına alınan tarihi yapılarımızı restore ederek, gelecek nesillere aktarmak vazifemizdir. Belediyelerin olmazsa olmaz çalışmalarının yanında sosyal, kültürel ve tarihe sahip çıkan belediyecilik anlayışındayız. Bundan sonra bu tür projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Uzaklaştığımız geleneklerimizin bir kısmını bu tür eser ve projelerle yaşatma imkanını elde ediyoruz” dedi.

Kaymakam Dr. Vural Karagül, Osmanlı’dan kalma her yapının korunmasını gerektiğini ifade ederek, "Biz Osmanlıyız. Bunu herkes böyle kabul etsin. Bizim ecdadımız, atalarımız Osmanlıdır. Biz onların torunlarıyız. Osmanlıya ait ne kadar eser varsa, hepsini yaşatmak zorundayız. Bir millet ne zaman var olur? Tarihine sahip çıkarak var olur. Tarihine sahip çıkmazsan sürekli saldırıya uğrarsın. Tarihimize ait bu yapının kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Açılışa Kaymakam Karagül ve Belediye Başkanı Yılmaz'ın yanı sıra Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ile kursiyerler katıldı. Belediye Başkanı Yılmaz, açılışın ardından Kaymakam Karagül ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Maral'a plaket verdi. 

Cuma Sarı

Etiketler: Kaymakam Dr. Vural Karagül, Tarihi Hamanlar Evi


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