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117 yaşında Kürtçe 'evet' kampanyası başlattı

Şanlıurfa’da 117 yaşındaki nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenip Kürtçe “Ben varım sen de var mısın” diyerek 'evet' kampanyası başlattı.

117 yaşında Kürtçe evet kampanyası başlattı

01 Şubat 2017 09:39
117 yaşında Kürtçe 'evet' kampanyası başlattı - Tıkla İzle

Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan 117 yaşındaki Fatma Gökkaya son günlerde başlatılan 'evet' kampanyasına destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a seslenen Gökkaya yaşına rağmen dimdik ayakta durarak, "Ben varım sen de var mısın?” diye sordu. Erdoğan'a Kürtçe seslenen nine, ölmeden önce Cumhurbaşkanının yanında yer almak istediğini söyledi.

Şanlıurfa Akil Gençler Platformu tarafından evinde ziyaret edilen nineye gençler hayran kaldı. Ziyarette konuşan Akil Gençler İl Platformu Başkanı Ahmet Alpay, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte sahalara indik. İlk olarak Fatma annemizi ziyaret ettik. Çünkü geçmişi en iyi o bilen 117 yaşında olan annemiz, geçmişin acılarını, seksen anayasasını, 12 Eylül’ü, 28 Şubat’ın en iyi örneği Fatma annemizdir. Biz de gençler olarak onun çağrısına uyduk. Ve Recep Tayyip Erdoğan reisimize evet diyor ve Şanlıurfa’da herkesten evet bekliyoruz” dedi.

“Biz bu anayasayı gençlerin kanı ile değil, sözüyle yazacağız''
'Evet' kampanyası için kırmadan dökmeden, barışçıl bir safhada hareket etiklerini ifade eden Akil Gençler İl Platformu Başkan Yardımcısı Muhammet Fatih Karataş ise “Biz de reis-i cumhurumuzun mesajını alarak meydanlara, sahalara, evlere vatandaşlarla bir araya gelerek halkın içine çıktık. Biz niye sahaya çıktık? 1982 anayasası gençlerin kanı ile yazılmış bir anayasadır. Biz bu anayasayı gençlerin kanı ile değil, sözü ile yazacağız. Çünkü artık gelecekte gençler olacak. Biz de reis-i cumhurumuzun verdiği talimatla meydanlara çıktık. Ev ev gezerek hiç kimseyi kırmayarak, 'hayır' diyen kardeşlerimize de saygı duyarak bu işe başladık. Hep birlikte güçlü bir Türkiye için 'evet' diyoruz” şeklinde konuştu.

117 yaşındaki Fatma Gökkaya’nın 107’nci torunu olduğunu söyleyen Mustafa Kıvanç Onkur da ninesinin cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana başa gelen 65 hükümeti, yapılan askeri darbeleri ve koalisyon süreçlerinin hepsini gördüğünü belirtti. Onkur, “Yani koalisyonlarla biz gençler sürekli engellenmişiz. Biz de akil gençler olarak 15 Temmuz’da sahada olduk. Tüm akil gençler sahadaydı. Biz de Fatma ninemizin çektiği sıkıntıları görerek bu duruma 'dur' dedik ve referandum sürecine 'evet' diyoruz” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Akil Gençler İl Platformu üyeleri ziyaretin ardından Fatma Gökkaya’nın elini öperek evden ayrıldılar.

Bekir Basmacı

 


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