Kreatif medya ve iletişim uygulamalarının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Brand Week İstanbul kapsamında gerçekleştirilen 11'inci Felis Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 14 ayrı bölümdeki 390 kategoride ödülün dağıtıldığı Felis Ödülleri'nde Vodafone, biri büyük ödül, 15'i Felis ve 30'u Başarı Ödülü olmak üzere toplam 46 ödüle layık görüldü. Vodafone'un Tribal Worldwide İstanbul tarafından Vodafone Arena'nın açılışı için tasarlanan 'Çok Bekledik be Abi' iletişim kampanyası medya kategorisinde 'Büyük Ödül'e layık görüldü. Vodafone ayrıca bu yıl ilk kez Scala Mice tarafından Vodafone için hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Zirvesi etkinliği ile 'Yeni Teknolojilerin Kullanımı' alanında Felis'e layık görüldü.

Medya kategorisinde büyük ödülün yanı sıra 'Markalı İçerik ve Eğlence' bölümü altındaki kategorilerde toplam 10 ödüle layık görülen Vodafone, 'Medya' bölümündeki kategorilerde de 8 ödülün sahibi oldu. 'Dijital' bölümünde 6, 'Doğrudan Pazarlama' bölümünde 5 ödül almaya hak kazanan şirket, 'Basın', 'Film' ve 'PR' bölümlerinde de 4'er ödüle layık görüldü. Şirket ayrıca, 'Mobil' bölümünde 3, 'Açık Hava' bölümünde ise bir ödül almaya hak kazandı. Vodafone Türkiye için hazırladığı iletişim çalışmaları ile en çok ödül kazanan ajanslardan biri Y&R Team Red olurken, toplamda 9 ödül Y&R Team Red tarafından hazırlanan projeler ile kazanıldı.

Vodafone Arena için hazırladığı işlerle toplam 13 ödül alan Tribal Worldwide Istanbul ise 'Yılın Yeni Nesil Ajansı' seçildi. C-Section, Medina Turgul DDB, Mindshare, Atlantis Yapım, Plasenta, Scala Mice, Ouchhh ve FSAP İçerik Ajansı ise Vodafone Türkiye için hazırladıkları iletişim çalışmaları ve projeler ile ödül kazanan ajanslar arasında yer aldı.

Vodafone Türkiye olarak, bu yıl Felis'te en çok ödül kazanan kurumlardan biri olduklarını vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi: "Vodafone Türkiye olarak, pazarlama iletişimi alanındaki en önemli organizasyonlardan biri olan Felis Ödülleri'nde böylesi önemli bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Kazandığımız ödüller motivasyonumuzu artırdığı kadar müşterilerin algısında da önemli değişimler yaratıyor. Telekomünikasyon sektöründeki başarımızı pazarlama iletişimi alanına da taşıyarak, kullanıcılarımız nezdinde güvenilir, etkin, inovatif ve çözüm odaklı bir marka olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Kazandığımız tüm ödüller giderek büyümeye devam ettiğimizin bir göstergesi oluyor. Her zaman benzersiz ve samimi olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında ajanslarımızla birlikte yakaladığımız bu sinerjiyi çok değerli buluyorum. Vodafone olarak, önümüzdeki dönemde de kreatif ajanslarımızla olan güçlü ve verimli işbirliklerini sürdüreceğiz. Akılda kalıcı kampanyalara imza atmaya devam edeceğiz".

Vodafone Türkiye 2016 Felis Ödülleri Tam Listesi

Medya Büyük Ödülü, Vodafone Arena - Çok bekledik be Abi!

Açık Hava: Vodafone Kapsama / Buzul - Çöl - Dağ (Billboard)

Basın: Loading Bar / Film (İletişim - Telekomünikasyon), Vodafone Araç Takip Sistemi (Otomotiv ve Otomotiv Ürünleri), Vodafone Cep Cüzdan (Finansal Hizmetler), Vodafone Kapsama / Buzul - Çöl - Dağ (İletişim - Telekomünikasyon)

Dijital: Vodafone Dil Testi (Mikro Site), Vodafone Dil Testi (Markalı Oyun), Vodafone Neredeyim Ben (Markalı Oyun), Vodafone Kolay Faturam (Kullanıcı Deneyimi), Vodafone 4BUCAKG (Gerçek Zamanlı Pazarlama Aktiviteleri), Vodafone Arena - Stat Abi (Topluluk Yaratma / Yönetimi)

Doğrudan Pazarlama: Vodafone Smart 7 Digital Couture by Arzu Kaprol (Lansman / Relansman), Vodafone Arena - Geri Sayım (Gerçek Zamanlı Doğrudan Pazarlama Aktivitesi), Vodafone Geçen Senem (Verinin Yaratıcı Kullanımı), Vodafone 4BUCAKG (Gerçek Zamanlı Doğrudan Pazarlama Aktivitesi), Vodafone Arena - Bu Koltuklar Şahit (Doğrudan Pazarlama Merkezli Entegre Kampanya)

Film: Vodafone Arena - Çok Bekledik (Spor İletişimi), Vodafone - Dilenci (Dayanıklı Tüketim Malları), Vodafone - Dilenci (İletişim - Telekomünikasyon), Vodafone SüperNet 4.5G - Sıra Gecesi (İletişim - Telekomünikasyon)

Markalı İçerik ve Eğlence: Liselerarası Müzik Yarışması 2016 (Canlı Yayın), Yandex Traffic Blogger (Mobil Kullanımı ya da Entegrasyonu), Vodafone Arena - Çok Bekledik (Entegre Kampanya), Vodafone Arena - Bu Koltuklar Şahit (Görsel Hikaye Anlatımı), Vodafone Arena - Gerçek Sponsorlar (Spor Olaylarında Marka Deneyimi), Vodafone Arena - Geri Sayım (Spor Olaylarında Sosyal Medya), seviyorsançıksöyle film serisi (Senaryosuz Online İçerik), Vodafone Arena - Bu Koltuklar Şahit (Entegre Kampanya), Vodafone Liselerarası Müzik Festivali (Görsel Hikaye Anlatımı), Vodafone Beyaz Trolleme (Ünlü Entegrasyonu)

Medya: Yarına Hazır İşletmeler Anlatıyor (Ticari İletişim), 1 Gün Değil Her Gün Önce Kadın (Kamu Yararı), Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi (Yeni Teknoloji), Vodafone Arena - Gerçek Sponsorlar (Özel Etkinlik Kullanımı), Yarına Hazır İşletmeler Anlatıyor (İletişim - Telekomünikasyon), Vodafone Cep Park (İletişim - Telekomünikasyon), Vodafone Arena - Bu Koltuklar Şahit (Özel Hedef Kitle), Vodafone Arena - Çok Bekledik (Sponsorluk)

Mobil: Vodafone Dil Testi (Web Oyunları), Vodafone Geçen Senem (Veriye Dayalı İçgörü), Yandex Traffic Blogger (Topluluğun Yenilikçi Kullanımı)

PR: Düşler Akademisi (PR Çalışmalarında Topluluk Oluşturma ve Yönetme),

Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi 2016 (Etkinlik Yönetimi), 1 Gün Değil Her Gün Önce Kadın (Kurumsal Sosyal Sorumluluk), Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi 2016 (Yeni Teknolojinin Kullanımı),

