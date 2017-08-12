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12 Ağustos 2017 Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

12 Ağustos 2017 Yurtta hava durumu

12 Ağustos 2017 08:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 31

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 


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