12 Ağustos TUS sonuçları | ÖSYM 2018 TUS sonuçları sorgulama ekranı

12 Ağustos TUS sonuçları ÖSYM 2018 TUS sonuçları sorgulama... ÖSYM 2018 yılında yapılan TUS yerleştirme sonuçlarını 11 Eylül Salı günü açıklayacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2018 TUS sonuçları sorgulama ekranından TUS'a giren adaylar TC kimlik numaraları ile öğrenebilir. TUS yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde olacak. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

ÖSYM TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TUS NE DEMEK?

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

TUS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Temel Tıp Bilimleri sınavı ücreti 175 TL. 14.45’te başlayan ve 150 dakika süren Klinik Tıp Bilimleri sınavı da aynı şekilde 175 TL.

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 175,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 175,00 TL

TUS 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Ocak 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 17 Temmuz 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

TUS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETLERİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 265,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 265,00 TL