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12. Altın Elma’nın finali yapıldı

Amasya Belediyesi ile TRT işbirliğiyle düzenlenen 12. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması’nın finali yapıldı.

12. Altın Elmanın finali yapıldı

01 Ekim 2016 11:01

Bu yıl 179 katılımcının 563 eserle yer aldığı yarışmada elemelerin ardından TRT sanatçılarının seslendirdiği finaldeki 10 eser arasından birinciliği bestesi Burhan Durucu, güftesi Güler Turan’a ait ‘Gösterip bir lahza olsun aşka dair bir vefa’ adlı eser kazandı.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Şehzade Salonu’nda gerçekleşen ve Türkiye’nin önde gelen jüri, bestekar ile güftekarlarını bir araya getiren yarışmada ikinciliği bestesi Yaşar Abrur, güftesi Sevinç Atan’a ait ‘Gözlerinin rengi nedir’, üçüncülüğü ise bestesi Özdemir Hafızoğlu, güftesi Hüseyin Balkancı’ya ait ‘Yağma yağmur yağma, boşa uğraşma’ adlı eser elde etti.

Ödüller, Vali Salih Işık, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir tarafından verildi.

Yarışmanın Türk sanat müziğine yeni eserler kazandırmasından memnuniyet duyan Vali Işık, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, belediye çalışanları ve TRT yetkililerine teşekkür etti.

Etiketler: 12. altın elma, amasya


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