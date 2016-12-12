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12 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Güneydoğu Anadolu ile kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.

12 Aralık 2016 yurtta hava durumu

12 Aralık 2016 09:04

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya, Karaman ve Sivas dışında), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari dışında) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artarak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 14
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9 

Etiketler: hava durumu, kar yağışı


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