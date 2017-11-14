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12 astsubaya FETÖ'den tutuklama

Amasya merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye gönderilen 26 astsubaydan 12'si tutuklandı.

12 astsubaya FETÖden tutuklama

14 Kasım 2017 13:40

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Amasya, Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale, Ordu ve Samsun’da belirlenen adreslere yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 53 muvazzaf astsubaydan 51’i gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 26 astsubay savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Astsubaylardan 12'si tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan diğer 25 astsubayın ise emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Murat Çelik

Etiketler: 12 astsubay, fetö, tutuklama

 

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