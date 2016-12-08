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12 bin TL’yi çaldı, kirli bezi bırakıp kaçtı

İzmir’de bir yapı marketin kasasından 12 bin TL’yi çalan şahıs, elindeki kirli bezi kasanın yanına bırakarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

12 bin TLyi çaldı, kirli bezi bırakıp kaçtı

08 Aralık 2016 09:26
12 bin TL’yi çaldı, kirli bezi bırakıp kaçtı - Tıkla İzle

İzmir’in Alsancak semtinde babasından kalan 35 senelik yapı marketini işleten Haluk Güzelaras, geçtiğimiz günlerde yaşadığı hırsızlık olayıyla şoke oldu.
İddialara göre, elektrik ustası A.K. (47), bir süre veresiye mal alıp daha sonra parasını getirerek güven sağladığı yapı markete geçtiğimiz hafta yine geldi. Bir konuşma sırasında iş yeri sahibi Haluk Güzelaras’ın aracını sattığını ve oradan gelen 12 bin TL’yi kasaya koyduğunu duyan A.K., eline bir bez alarak etrafı silme bahanesiyle kasaya yaklaştı. Güzelaras’ın arkasının dönük olduğu sırada kasadaki 12 bin TL’yi alıp hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıkan A.K. elindeki kirli bezi de kasanın yanına bıraktı. İş yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan bu olay sonucu şoke olan Güzelaras, hemen polis ekiplerine haber verdi.
A.K.’nin veresiye malzeme alıp parasını getirerek kendilerine güven verdiğini anlatan Haluk Güzelaras, “Gün içinde müşteriler varken kasaya yaklaşıp 12 bin TL parayı ve ekipmanlardan bazılarını alıp kaçtı. Aynı gün araba satışımız vardı, aslında 22 bin TL vardı ama oraya 12 bin TL’sini koymuştuk. O da bunu duymuş, tahminimce kafasında kurguladı ve yarım saat kadar oyalandı. Daha sonra eline aldığı bezle bir şeyleri silmiş ve bizi gözetlemiş. Arkam dönükken, 6-7 saniye gibi bir sürede parayı alıp gitmiş” dedi.

Sigorta karşılamıyor
İş yerinin hırsızlığa karşı sigortalı olduğunu ancak suçun “aşırma” şeklinde olduğu için sigorta kapsamı dışında olduğunu söyleyen Haluk Güzelaras, “Sigorta büyük ihtimalle zararımızı karşılamayacak. Zararımız çok büyük” diye konuştu.

Ali Gözeten - Halil Karahan

 

Etiketler: İzmir


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