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12 dakikada hırsızlık

Samsun'da apartmana girip çıkmaları 12 dakika süren 2 kadın hırsız kapısını açıp girdikleri evden para çalınca polisin takibi sonucu yakalandı.

12 dakikada hırsızlık

21 Şubat 2018 15:11

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan Hülya Y.(28) ve 18 yaşındaki B.Y., girdikleri apartmanda kapısını açtıkları evden bin 700 lira para çalıp kaçtılar. Polise yapılan şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlık olayını aynı suçtan çok sayıda suç kayıtları bulunan Hülya Y. ve B.Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Hırsızların apartmana girip hırsızlık yapmak istedikleri evin kapısını açıp parayı saklandığı yerde bulup alıp apartmandan çıkmalarının 12 dakika içinde gerçekleşmesi polisi bile şaşırttı. Hülya Y. ve B.Y., Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. yaşı küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Soruşturma devam ediyor.

 

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